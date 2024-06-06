Российские учёные создали новый краситель для обнаружения опухолей мозга

Создание аналога стало необходимым из-за отсутствия доступного импортного красителя с требуемыми характеристиками. Разработанный краситель обладает фотостабильностью и позволяет хирургам навигировать в реальном времени в течение операции благодаря флуоресцентному свечению.

Ученые провели длительные исследования, разработали синтез и выделили новое соединение, соответствующее требованиям операционных микроскопов. В ближайших планах команды — патентование и поддержка государственных фондов для дальнейших испытаний.

Это новое соединение, обладающее спектральными характеристиками, делает биомедицинские технологии более доступными, но внедрение подобных разработок требует сложных и дорогостоящих испытаний.