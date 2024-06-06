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В России
Опубликовано 06 июня 2024, 08:45
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Российские учёные создали новый краситель для обнаружения опухолей мозга

Во время операций
Ученые из лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали аналог препарата, который помогает хирургам точно локализовать и удалять опухоли головного мозга. Этот новый краситель способен выделять глиобластому, крайне агрессивную форму опухоли, упрощая сложные операции.
Российские учёные создали новый краситель для обнаружения опухолей мозга

© Ferra.ru

Создание аналога стало необходимым из-за отсутствия доступного импортного красителя с требуемыми характеристиками. Разработанный краситель обладает фотостабильностью и позволяет хирургам навигировать в реальном времени в течение операции благодаря флуоресцентному свечению.

Ученые провели длительные исследования, разработали синтез и выделили новое соединение, соответствующее требованиям операционных микроскопов. В ближайших планах команды — патентование и поддержка государственных фондов для дальнейших испытаний.

Это новое соединение, обладающее спектральными характеристиками, делает биомедицинские технологии более доступными, но внедрение подобных разработок требует сложных и дорогостоящих испытаний.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Мозг
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#разработка
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#медицина
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#здоровье