Российские учёные создали новый метод выявления хлора в сточных водах

Новый подход сочетает ионометрию с хлорид-селективным электродом и специальной пробоподготовкой. Сначала измеряются легкорастворимые неорганические соединения при кипячении, затем определяется общее содержание хлора после прокаливания с щёлочью. Разница между этими показателями показывает концентрацию опасных органических соединений.

Преимущество разработки — использование доступных реагентов вместо дорогостоящих аналогов. Это снизит затраты предприятий на экологический мониторинг. Особенно важно, что метод адаптирован к сложному составу нефтегазоносных вод, где хлор часто связан с органическими веществами.

По словам ректора НИТУ МИСИС Алевтины Черниковой, метод обеспечит эффективный инструмент для выявления опасных хлорорганических соединений без значительных финансовых затрат.