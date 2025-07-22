Российские учёные создали «прозрачный» детектор текстов ИИ

В отличие от существующих детекторов, работающих по принципу «чёрного ящика», новая система раскладывает текст на понятные компоненты. Алгоритм использует разреженные автокодировщики — специальную архитектуру ИИ, позволяющую анализировать отдельные характеристики текста.

Исследователи выявили типичные признаки генерации искусственным интеллектом: многословность в финансовых текстах, сложные синтаксические конструкции в научных работах. Система также распознаёт намеренные попытки маскировки — добавление лишних пробелов или нестандартных символов.

Разработка особенно актуальна в свете массового использования ChatGPT и аналогичных систем. Нейросети применяют не только для создания контента в интернете, но и при написании студенческих работ и даже научных статей.