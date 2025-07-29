В России
Опубликовано 29 июля 2025, 18:32
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Российские учёные создали самый маленький кремниевый источник света

Наноразмерное устройство излучает весь видимый спектр
В пресс-службе Университета ИТМО сообщили, что специалисты вуза разработали уникальную наноструктуру, которая делает кремний в 10 тысяч раз эффективнее в поглощении и излучении света. Это самый компактный фотолюминесцентный источник на основе кремния из существующих.
Российские учёные создали самый маленький кремниевый источник света

© Ferra.ru

Как пояснил научный сотрудник Артём Ларин, устройство генерирует широкополосный белый свет, включая все цвета видимого спектра и часть инфракрасного диапазона. Такие характеристики особенно ценны для оптических вычислительных систем, где важно работать с разными длинами волн одновременно.

В основе разработки лежит метаповерхность — искусственная структура из золотой подложки и кремниево-золотых наноцилиндров. Она действует как ловушка для фотонов, многократно усиливая их взаимодействие с кремнием.

Важно, что производство таких наноустройств возможно с использованием стандартных литографических методов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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