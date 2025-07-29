Российские учёные создали самый маленький кремниевый источник света

Как пояснил научный сотрудник Артём Ларин, устройство генерирует широкополосный белый свет, включая все цвета видимого спектра и часть инфракрасного диапазона. Такие характеристики особенно ценны для оптических вычислительных систем, где важно работать с разными длинами волн одновременно.

В основе разработки лежит метаповерхность — искусственная структура из золотой подложки и кремниево-золотых наноцилиндров. Она действует как ловушка для фотонов, многократно усиливая их взаимодействие с кремнием.

Важно, что производство таких наноустройств возможно с использованием стандартных литографических методов.