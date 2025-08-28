Российские учёные создали солнечный опреснитель воды на основе графена

Устройство демонстрирует эффективность очистки до 97%. Его производство не требует дорогостоящих материалов или сложных технологических процессов, что особенно важно для регионов с ограниченными ресурсами.

Конструкция испарителя включает камеру для подачи воды, плавучую теплоизоляционную платформу с хлопковым материалом и резервуар для сбора конденсированной воды. Солнечный свет нагревает графеновые компоненты, что приводит к испарению воды и последующей конденсации уже очищенной жидкости.

Каждый квадратный метр материала способен испарять от 1,9 до 2,4 кг воды в час при стандартном солнечном освещении. Устройство сохраняет работоспособность даже в воде с высокой солёностью, превышающей показатели Чёрного моря в два раза.

Разработка может решить проблему доступа к чистой питьевой воде в жарких и засушливых регионах мира. Технология самоочистки и устойчивость к соляным отложениям делают её практичным решением для масштабного применения.