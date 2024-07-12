Российские учёные создали технологию для производства высокочистого фосфора

Технология была создана совместно специалистами НИИ НПО «Луч», АО «Гиредмет» и академическими университетами РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского. Новая технологическая цепочка очистки фосфора и синтеза его соединений полностью отечественного производства восполнит дефицит высокочистых элементов, используемых в производстве специальных материалов, отметили в пресс-службе.

Высокочистый фосфор необходим для допирования полупроводников, таких как кремний и германий, что улучшает их электрические характеристики. После прекращения зарубежных поставок, разрабатываемая технология позволит получать широкий спектр соединений, применимых во многих отраслях промышленности, отметил начальник группы отделения «Техно-луч» Сергей Марковин.