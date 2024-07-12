Российские учёные создали технологию для производства высокочистого фосфора

Опубликовано 12 июля 2024, 19:59
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Российские учёные создали технологию для производства высокочистого фосфораКоторый используют для полупроводников
Российские ученые разработали технологию производства высокочистого фосфора, необходимого для аэрокосмической и компьютерной промышленности. По сообщению пресс-службы госкорпорации «Росатом», к концу 2025 года НИИ НПО «Луч» планирует завершить освоение производства и передать первые партии продукции потребителям.
Технология была создана совместно специалистами НИИ НПО «Луч», АО «Гиредмет» и академическими университетами РХТУ имени Менделеева и ННГУ имени Лобачевского. Новая технологическая цепочка очистки фосфора и синтеза его соединений полностью отечественного производства восполнит дефицит высокочистых элементов, используемых в производстве специальных материалов, отметили в пресс-службе.
Высокочистый фосфор необходим для допирования полупроводников, таких как кремний и германий, что улучшает их электрические характеристики. После прекращения зарубежных поставок, разрабатываемая технология позволит получать широкий спектр соединений, применимых во многих отраслях промышленности, отметил начальник группы отделения «Техно-луч» Сергей Марковин.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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