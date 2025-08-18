Российские учёные создали топливо из отходов древесины

Технология основана на термической обработке лигнина при температуре 430 градусов без доступа кислорода. Полученный продукт — торрефикат — обладает высокой теплотворной способностью и легко воспламеняется, что делает его подходящим для доменных печей.

Как пояснил Павел Марьяндышев, первый проректор САФУ, главная сложность заключалась в особенностях сырья. Лигнин имеет низкую плотность и содержит много золы и серы, поэтому для его переработки пришлось модифицировать оборудование.

Разработка уже привлекла внимание промышленников. Компания «ГринАрТех» планирует внедрить технологию для крупномасштабного производства такого топлива. Это решит проблему утилизации отходов и создаст новый источник энергии для предприятий.

Работа велась молодыми исследователями из лаборатории альтернативных источников энергии.