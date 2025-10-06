Российские учёные создали усилитель сигнала для сетей 5G

Опубликовано 06 октября 2025, 14:041 мин.
Российские учёные создали усилитель сигнала для сетей 5GНовые интеллектуальные поверхности
Ученые Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН создали элементы интеллектуальных поверхностей, способные управлять радиоволнами и усиливать сигнал 5G. Новая технология увеличивает ширину частотной полосы устройств на 40%, что ускоряет передачу данных.
Методика изготовления новых элементов оказалась в пять раз дешевле существующих аналогов и не требует использования импортных материалов. Для производства применяется ударопрочный полистирол, производимый в России. Это позволяет быстрее наладить массовое производство реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей и ускорить их внедрение в отечественные сети связи.
Технология рассчитана на будущие сети 6G, но уже сейчас ее планируют использовать для прототипов 5G. В Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе и Сколково сети 5G работают в пилотном режиме, преимущественно для корпоративных клиентов. Массовое внедрение технологии ожидается в 2026 году.