Российские учёные создали зажим для снижения веса через ухо

Как сообщила директор центра Оксана Драпкина на конференции «Кардиометаболические заболевания: проблемы в Сибири», устройство выглядит как прищепка для уха. Оно воздействует на тонус блуждающего нерва, самого длинного нерва в организме, который проходит от мозга к брюшной полости и регулирует работу внутренних органов.

Согласно методике, пациенту с избыточной массой тела необходимо закреплять зажим на левой ушной раковине за полчаса до приема пищи. Предварительно ухо увлажняют для уменьшения дискомфорта. Процедура стимуляции длится 10 минут, в течение которых человек может ощущать легкое покалывание.

В патентной документации указано, что устройство состоит из двух соединенных деталей с электродами. Разработчики ссылаются на исследования, показавшие, что хроническая стимуляция блуждающего нерва способствует снижению массы тела и уменьшению потребления пищи в экспериментах на животных.