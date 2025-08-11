Российские учёные создали «жидкую эмаль» против кариеса

Новая технология обещает не только долговременный защитный эффект, но и безопасность благодаря натуральному составу. Её нанесение несложно и подходит как для профилактики, так и для лечения начальных стадий кариеса. Это решение ориентировано на удобство и эффективность, что может значительно расширить возможности современной стоматологии.

Процесс внедрения покрытия будет проходить в несколько этапов. Сейчас идут подготовительные и клинические испытания, которые планируется завершить к 2025−2026 годам. Получение регистрационного удостоверения ожидается в 2026—2027 годах, после чего технология начнёт внедряться в ведущих стоматологических клиниках России. Массовое использование биомиметического покрытия прогнозируется с 2028 по 2030 годы.

По словам Кудаева, стоимость процедуры будет варьироваться в зависимости от типа обработки.