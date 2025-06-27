Российские учёные создают ИИ-модель Мирового океана

Опубликовано 27 июня 2025, 13:031 мин.
Российские учёные создают ИИ-модель Мирового океанаРазработка поможет точнее прогнозировать климатические изменения
В ближайшие два года российские исследователи представят первую отечественную модель Мирового океана на базе искусственного интеллекта (ИИ). Над проектом работают специалисты МФТИ и других научных организаций. Разработка позволит точнее прогнозировать изменения океана и его влияние на климат Земли.
Сейчас в мире существует всего три аналогичные базисные модели. Российский вариант будет отличаться тем, что сможет обучаться не только на данных гидродинамических расчётов, но и на показаниях автоматических станций и буёв. Это повысит точность прогнозов.
Обычные модели используют сеточные расчёты, когда океан условно делят на блоки и анализируют каждый отдельно. Новая система сможет обрабатывать и нерегулярные данные — например, от периодически всплывающих буёв. Такой подход пока не применяется в других странах.