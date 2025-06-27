Российские учёные создают ИИ-модель Мирового океана

Сейчас в мире существует всего три аналогичные базисные модели. Российский вариант будет отличаться тем, что сможет обучаться не только на данных гидродинамических расчётов, но и на показаниях автоматических станций и буёв. Это повысит точность прогнозов.

Обычные модели используют сеточные расчёты, когда океан условно делят на блоки и анализируют каждый отдельно. Новая система сможет обрабатывать и нерегулярные данные — например, от периодически всплывающих буёв. Такой подход пока не применяется в других странах.