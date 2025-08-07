Российские учёные удвоили срок службы бетона

Обычный бетон в таких условиях начинает разрушаться через 3−4 года, тогда как новый состав может служить 7−10 лет. Это особенно важно для объектов энергетики — градирен электростанций, туннелей и других конструкций, контактирующих с горячей водой и паром.

Разработка позволит значительно сократить расходы на ремонт. По предварительным оценкам, экономия на обслуживании только одной градирни может достигать 80 миллионов рублей.

Учёные отмечают, что до этого подобные исследования в строительном материаловедении не проводились. Новый бетон сохраняет свою структуру и прочность благодаря особому составу, устойчивому к термическому и гидравлическому воздействию.

Изобретение уже готово к промышленному применению. Разработка не имеет аналогов в России.