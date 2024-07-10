Российские учёные удвоили стойкость имплантатов к коррозии

Опубликовано 10 июля 2024, 20:43
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Российские учёные удвоили стойкость имплантатов к коррозииИсследование показало эффективность
В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские ученые разработали кальциево-фосфатное покрытие для имплантатов из магниевого сплава, которое удваивает их стойкость к коррозии и предотвращает развитие инфекций.
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Новое покрытие позволяет использовать магниевые сплавы в имплантологии, улучшая их функциональные свойства. Исследователи из Института химии ДВО РАН уже работают над улучшением материала и созданием гибридных слоев, содержащих противоопухолевые вещества, отметили в пресс-службе.
Магниевые сплавы, несмотря на их перспективы, имеют низкую коррозионную стойкость, что затрудняет их использование в медицине. Разработанное покрытие из гидроксоапатита решает эту проблему, обеспечивая прочность и предотвращая воспалительные процессы.
Исследования на культурах клеток и экспериментах с крысами показали значительное увеличение коррозионной стойкости и уменьшение воспалительных процессов.