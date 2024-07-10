Российские учёные удвоили стойкость имплантатов к коррозии

Новое покрытие позволяет использовать магниевые сплавы в имплантологии, улучшая их функциональные свойства. Исследователи из Института химии ДВО РАН уже работают над улучшением материала и созданием гибридных слоев, содержащих противоопухолевые вещества, отметили в пресс-службе.

Магниевые сплавы, несмотря на их перспективы, имеют низкую коррозионную стойкость, что затрудняет их использование в медицине. Разработанное покрытие из гидроксоапатита решает эту проблему, обеспечивая прочность и предотвращая воспалительные процессы.

Исследования на культурах клеток и экспериментах с крысами показали значительное увеличение коррозионной стойкости и уменьшение воспалительных процессов.