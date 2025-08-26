В России
Российские учёные улучшили качество металлических имплантов для животных

Новая технология снижает шероховатость поверхности на 90%
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что специалисты вуза разработали метод, который значительно повышает качество металлических имплантов, создаваемых с помощью 3D-печати для животных. Технология направлена на решение проблемы шероховатости поверхности, что критически важно для успешного приживления импланта.
Суть метода заключается в комбинированной обработке напечатанных деталей. Сначала поверхность обрабатывается гидроабразивной смесью, а затем — лазером со специально подобранными параметрами. Такой двухэтапный подход позволяет уменьшить шероховатость более чем на 90%.

Исследования проводились на образцах из нержавеющей стали и алюминия, которые были изготовлены на 3D-принтере. Учёные подбирали оптимальные режимы лазерной обработки для разных участков, добиваясь максимальной гладкости.

В ходе экспериментов были созданы копии суставных имплантов для животных. Первоначальная шероховатость в несколько микрометров после гидроабразивной обработки снижалась до примерно 1 микрометра. Финальная лазерная обработка позволила достичь показателя в 0,27 микрометра.

