Российские учёные улучшили качество металлических имплантов для животных

Суть метода заключается в комбинированной обработке напечатанных деталей. Сначала поверхность обрабатывается гидроабразивной смесью, а затем — лазером со специально подобранными параметрами. Такой двухэтапный подход позволяет уменьшить шероховатость более чем на 90%.

Исследования проводились на образцах из нержавеющей стали и алюминия, которые были изготовлены на 3D-принтере. Учёные подбирали оптимальные режимы лазерной обработки для разных участков, добиваясь максимальной гладкости.

В ходе экспериментов были созданы копии суставных имплантов для животных. Первоначальная шероховатость в несколько микрометров после гидроабразивной обработки снижалась до примерно 1 микрометра. Финальная лазерная обработка позволила достичь показателя в 0,27 микрометра.