Российские учёные улучшили метод диагностики рака и диабета

Главной особенностью технологии является способность устранять рассеяние света в тканях, что значительно повышает глубину и чёткость оптических исследований. По словам руководителя исследования Валерия Тучина, качество визуализации можно улучшить до 20 раз, что делает метод уникальным в биомедицине.

Этот метод уже находит применение как в фундаментальной биологии, так и в медицине. Он используется для визуализации клеток без повреждения тканей и предлагается для диагностики и терапии различных патологий, включая онкологические заболевания. Учёные также продолжают исследование для применения в области ультрафиолетовой и терагерцовой визуализации, что расширяет возможности диагностики и лечения.