Российские учёные улучшили сенсоры для выявления вредных газов

Как объясняют разработчики, графен с аминогруппами действует как ловушка для молекул, а оксид цинка усиливает сигнал, изменяя проводимость материала. Благодаря этому сопротивление сенсора может меняться в десятки раз, что делает его намного более чувствительным по сравнению с аналогами.

В ходе работы применялись квантовые расчёты и редко используемый метод рассеяния волновой функции. Этот подход позволил точно спрогнозировать, как будет меняться электронная проводимость сенсора при взаимодействии с вредными веществами.

Учёные подчёркивают, что функционал нового материала может лечь в основу создания портативных газоанализаторов, а также мультичипов, способных одновременно выявлять десятки различных загрязняющих веществ.