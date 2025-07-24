Российские учёные улучшили сенсоры для выявления вредных газов

Опубликовано 24 июля 2025, 20:031 мин.
Российские учёные улучшили сенсоры для выявления вредных газовВ основе технологии — графен и оксид цинка
В Саратове учёные разработали материал, который может значительно повысить чувствительность сенсоров к вредным газам. Специалисты Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского объединили аминированный графен с наночастицами оксида цинка, что позволило добиться более точного отклика на присутствие газов в воздухе.
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Как объясняют разработчики, графен с аминогруппами действует как ловушка для молекул, а оксид цинка усиливает сигнал, изменяя проводимость материала. Благодаря этому сопротивление сенсора может меняться в десятки раз, что делает его намного более чувствительным по сравнению с аналогами.
В ходе работы применялись квантовые расчёты и редко используемый метод рассеяния волновой функции. Этот подход позволил точно спрогнозировать, как будет меняться электронная проводимость сенсора при взаимодействии с вредными веществами.
Учёные подчёркивают, что функционал нового материала может лечь в основу создания портативных газоанализаторов, а также мультичипов, способных одновременно выявлять десятки различных загрязняющих веществ.