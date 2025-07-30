Российские учёные улучшили управление компьютером взглядом

Российские учёные улучшили управление компьютером взглядомИсследование раскрыло нейронные механизмы контроля взора
© Ferra.ru
В эксперименте участвовали добровольцы, игравшие в специально разработанную игру EyeLines, где нужно было перемещать предметы взглядом. Учёные фиксировали активность мозга участников с помощью магнитоэнцефалографии, одновременно отслеживая движения их глаз.
Как пояснил ведущий научный сотрудник МГППУ Сергей Шишкин, ранее подобные технологии создавались без понимания физиологических механизмов, лежащих в основе управления взглядом. Новые данные показывают, какие именно процессы в мозге отвечают за намеренную фиксацию взора.
Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда. Полученные результаты могут привести к созданию более точных интерфейсов для людей с ограниченными возможностями, позволяя им эффективнее взаимодействовать с электронными устройствами.