Российские учёные улучшили управление компьютером взглядом

В эксперименте участвовали добровольцы, игравшие в специально разработанную игру EyeLines, где нужно было перемещать предметы взглядом. Учёные фиксировали активность мозга участников с помощью магнитоэнцефалографии, одновременно отслеживая движения их глаз.

Как пояснил ведущий научный сотрудник МГППУ Сергей Шишкин, ранее подобные технологии создавались без понимания физиологических механизмов, лежащих в основе управления взглядом. Новые данные показывают, какие именно процессы в мозге отвечают за намеренную фиксацию взора.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда. Полученные результаты могут привести к созданию более точных интерфейсов для людей с ограниченными возможностями, позволяя им эффективнее взаимодействовать с электронными устройствами.