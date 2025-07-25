В России
Опубликовано 25 июля 2025, 10:16
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Российские учёные упростили производство стекла для детекторов частиц

Новая технология использует доступные материалы и микроволновый нагрев
В Центре научной коммуникации МФТИ сообщили, что российские физики разработали простой и экономичный метод создания специального стекла для детекторов нейтронов. В отличие от традиционных технологий, требующих дорогостоящего оборудования, новый подход позволяет использовать доступные компоненты, включая церий из обычных кремней для зажигалок.
Российские учёные упростили производство стекла для детекторов частиц

© Ferra.ru

Как пояснил ведущий научный сотрудник МФТИ Игорь Кресло, ключевым открытием стала возможность получения качественного сцинтилляционного стекла из неожиданного источника.

Сцинтилляционное стекло, содержащее ионы лития и церия, излучает свет при взаимодействии с нейтронами и другими частицами. Российские исследователи усовершенствовали процесс его изготовления, используя нагрев с помощью СВЧ-излучения смеси компонентов в специальном тигле.

Разработанная технология не уступает по эффективности зарубежным аналогам, но значительно дешевле в производстве.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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