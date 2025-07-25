Российские учёные упростили производство стекла для детекторов частиц

Как пояснил ведущий научный сотрудник МФТИ Игорь Кресло, ключевым открытием стала возможность получения качественного сцинтилляционного стекла из неожиданного источника.

Сцинтилляционное стекло, содержащее ионы лития и церия, излучает свет при взаимодействии с нейтронами и другими частицами. Российские исследователи усовершенствовали процесс его изготовления, используя нагрев с помощью СВЧ-излучения смеси компонентов в специальном тигле.

Разработанная технология не уступает по эффективности зарубежным аналогам, но значительно дешевле в производстве.