Российские учёные выявили связь между гипертонией и депрессивными расстройствами

Примерно 37% пациентов с гипертонией страдают от тревожно-депрессивных расстройств. Это состояние запускает в организме опасные процессы: сгущение крови, повышение уровня гормонов стресса и системное воспаление. У пожилых людей тревога увеличивает риск гипертензии в 3,6 раза для мужчин и в 6,8 раза для женщин.

Особую проблему представляет развитие резистентности к стандартным схемам лечения. У 10−20% пациентов с гипертонией препараты перестают действовать, и у многих из них выявлены психологические особенности, затрудняющие лечение.

Профессор, директор Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Беатриса Волель отметила, что пациенты с депрессией часто игнорируют рекомендации врачей, что ведёт к осложнениям. Важной частью диагностики становится скрининг на тревогу и депрессию.

Внимание врачей к психоэмоциональному состоянию пациентов может значительно повысить эффективность лечения гипертонии и снизить риски развития осложнений. Это особенно актуально для пациентов с устойчивыми формами заболевания.