Российские учёные выявили влияние медитации на связи в мозге

Эксперименты проводились в Байкальском медитационном центре в Бурятии с участием людей, длительно практикующих буддийскую медитацию самадхи, и контрольной группы без такого опыта. Всего специалисты проанализировали 204 записи электроэнцефалографии. Участники выполняли задания по остановке движения по сигналу и поиску грамматических ошибок в предложениях.

Наиболее заметные отличия между группами выявились в заданиях, связанных с речевым контролем. У медитирующих участников наблюдался более сильный нейронный отклик на грамматические ошибки, чем у людей, не практикующих медитацию. Это указывает на более скоординированную работу зон мозга, отвечающих за речь и движения.

В случае моторного контроля различия оказались менее выраженными и в большей степени зависели от личностных особенностей, включая уровень тревожности, возраст и эмоциональную устойчивость.