Российские удаленщики предпочли кровать столу во время рабочих созвонов

Исследование также выявило, что 39 процентов удаленных работников проводят рабочие созвоны от одного до трех раз в день, но 81 процент опрошенных выразили свое раздражение по поводу долгих и затянутых разговоров с коллегами.

Согласно исследованию, что касается мест, где россияне предпочитают проводить рабочие созвоны, оказалось, что 41% выбирают свою постель, 33% предпочитают парк или улицу, 29% обсуждают дела в такси, а 18% — в метро. Довольно неожиданным фактом стало то, что 14% респондентов проводили разговоры, находясь в туалете, и 6% созванивались прямо с трапа самолета.

В исследовании также было отмечено, что только 67 процентов опрошенных склонны одеваться аккуратно на рабочих созвонах, в то время как остальные менее внимательны к своему наряду. 15% респондентов отдают предпочтение домашней одежде, такой как худи и пижамы, 8% работают в нижнем белье или футболках, а лишь 5% выбирают наряд в зависимости от своего настроения.