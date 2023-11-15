Российские врачи будут на скорость тренироваться планировать лечение пациентов

Эта новая система, о которой сообщили в пресс-службе программы "Приоритет 2030" Министерства образования РФ, создана для решения клинических кейсов и предоставления обучающей площадки как для медицинских специалистов, так и для пациентов.

"Платформа представляет собой хаб для соревнований с решением клинических кейсов. Пациенты загружают свою историю болезни, а медперсонал формирует команду для постановки диагноза и составления плана лечения в условиях дефицита времени и неполной информации. Решение кейса можно разбить на несколько этапов и измерить, насколько хорошо участники понимают ситуацию", - отметили в пресс-службе.

Илона Куликовская, заведующая цифровой кафедрой СамГМУ, отметила, что благодаря платформе можно создавать эффективные образовательных инструменты, симуляторов и программно-аппаратных комплексов. Она упрощает сложные сценарии, делая их более понятными и разборчивыми благодаря разделению на небольшие блоки, что позволяет создавать новые решения в реальном времени, подобно конструктору.