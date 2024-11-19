Российские врачи доказали вредность употребления алкоголя с энергетиками

Некоторые исследования показывают, что кофеин в сочетании с алкоголем может снижать выброс дофамина — гормона, вызывающего чувство эйфории от алкоголя. Это теоретически может уменьшить приятные ощущения от спиртного. Однако, как отметил врач, подобные выводы были сделаны на основе экспериментов на животных и имеют лишь академическое значение.

На практике оба вещества — кофеин и алкоголь — являются психоактивными, их бесконтрольное употребление может привести к серьезным последствиям. Среди рисков — развитие психической зависимости, проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и нервной системы, а также психические заболевания.

Врач особенно предостерег от одновременного употребления кофеина и алкоголя, считая это опасным для здоровья.