Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 17 мая 2024, 22:09
1 мин.

Российские врачи избавили пациента от эпилепсии с помощью операции

Была удалена опухоль
Министерств здравоохранения Московской области сообщило на своем официальном сайте, что врачам из Подольской областной больницы удалось избавить пациента от эпилептических приступов с помощью операции.
Российские врачи избавили пациента от эпилепсии с помощью операции
© Trust "Tru" Katsande

Молодой пациент, страдавший от частых эпилептических приступов, обратился в нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы. После проведенных обследований выяснилось, что причиной приступов является доброкачественная опухоль головного мозга — кавернома левой лобной доли.

Врачи решили провести операцию по удалению опухоли. Она была выполнена малотравматичным способом: через разрез над бровью и отверстие в черепе специалистам удалось точно локализовать и удалить каверному. Весь процесс занял три часа и был выполнен с использованием операционного микроскопа и интраоперационной навигации.

После операции состояние пациента значительно улучшилось, и эпилептические приступы больше не возникали. В настоящее время он выписан из больницы, и его состояние находится под наблюдением специалистов.