Российские врачи избавили пациента от эпилепсии с помощью операции

Молодой пациент, страдавший от частых эпилептических приступов, обратился в нейрохирургическое отделение Подольской областной клинической больницы. После проведенных обследований выяснилось, что причиной приступов является доброкачественная опухоль головного мозга — кавернома левой лобной доли.

Врачи решили провести операцию по удалению опухоли. Она была выполнена малотравматичным способом: через разрез над бровью и отверстие в черепе специалистам удалось точно локализовать и удалить каверному. Весь процесс занял три часа и был выполнен с использованием операционного микроскопа и интраоперационной навигации.

После операции состояние пациента значительно улучшилось, и эпилептические приступы больше не возникали. В настоящее время он выписан из больницы, и его состояние находится под наблюдением специалистов.