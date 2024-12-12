Российские врачи начнут использовать 3D-моделирование внешности в пластической хирургии

Опубликовано 12 декабря 2024, 16:141 мин.
Российские врачи начнут использовать 3D-моделирование внешности в пластической хирургииТехнологии сделают операции безопаснее и точнее
На XIII Национальном конгрессе с международным участием имени Н. О. Миланова «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология» в Москве пластический хирург Ахмед Якупович Рахимов рассказал о новых перспективах в области эстетической медицины. Он отметил, что современные технологии, такие как 3D-моделирование и искусственный интеллект, уже начинают использоваться для повышения точности и безопасности пластических операций.
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Одним из главных достижений является возможность визуализировать будущие результаты процедур с помощью 3D-моделирования. Это дает пациентам шанс увидеть свою внешность после операции до ее проведения. Кроме того, использование медицинских калькуляторов позволяет точно рассчитать дозировку препаратов и планировать продолжительность операции, минимизируя риски.
Другим важным шагом в развитии пластической хирургии является прогнозирование и контроль кровопотери во время операции. Специальные технологии помогут свести к минимуму возможные потери крови, что сделает операции менее травматичными для пациента.
Несмотря на все достижения, Рахимов подчеркнул, что технологические инструменты не могут заменить опытного хирурга.