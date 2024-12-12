Российские врачи начнут использовать 3D-моделирование внешности в пластической хирургии

Одним из главных достижений является возможность визуализировать будущие результаты процедур с помощью 3D-моделирования. Это дает пациентам шанс увидеть свою внешность после операции до ее проведения. Кроме того, использование медицинских калькуляторов позволяет точно рассчитать дозировку препаратов и планировать продолжительность операции, минимизируя риски.

Другим важным шагом в развитии пластической хирургии является прогнозирование и контроль кровопотери во время операции. Специальные технологии помогут свести к минимуму возможные потери крови, что сделает операции менее травматичными для пациента.

Несмотря на все достижения, Рахимов подчеркнул, что технологические инструменты не могут заменить опытного хирурга.