Российские врачи создали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопа

Опубликовано 09 апреля 2026, 15:201 мин.
Российские врачи создали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопаУникальный имплант успешно установили пятилетней девочке
В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) сообщили, что ученые вуза разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Устройство успешно установили пятилетней пациентке с остеосаркомой правой большеберцовой кости в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Главная сложность заключалась в анатомии: нижняя треть голени значительно уже верхней, а у ребенка размеры критически малы. Инженерам удалось сохранить мощность телескопического механизма при уменьшении его размера. Как отметил директор НИИ бионики Андрей Николаенко, это долгое время было проблемой для специалистов во всем мире.
Благодаря отечественной разработке врачи смогли избежать ампутации и дать ребенку шанс на нормальную жизнь. После курса реабилитации походку девочки будет практически невозможно отличить от походки здорового человека. Ректор СамГМУ Александр Колсанов подчеркнул, что это большая помощь маленьким пациентам.