Российские врачи создали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопа

Главная сложность заключалась в анатомии: нижняя треть голени значительно уже верхней, а у ребенка размеры критически малы. Инженерам удалось сохранить мощность телескопического механизма при уменьшении его размера. Как отметил директор НИИ бионики Андрей Николаенко, это долгое время было проблемой для специалистов во всем мире.

Благодаря отечественной разработке врачи смогли избежать ампутации и дать ребенку шанс на нормальную жизнь. После курса реабилитации походку девочки будет практически невозможно отличить от походки здорового человека. Ректор СамГМУ Александр Колсанов подчеркнул, что это большая помощь маленьким пациентам.