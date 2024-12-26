Российские врачи создали технологию для лечения поврежденного пародонта

Как пояснила врач-стоматолог, доцент кафедры хирургической стоматологии Сеченовского университет Светлана Репина, эта технология значительно превосходит традиционные трансплантаты. Используя клетки пациента, специалисты создают живую ткань, родственную организму, что минимизирует риск отторжения. Метод подходит для восстановления пародонта, поврежденного заболеваниями, а также для закрытия дефектов после травм и операций.

Пародонт — это ткани, которые окружают зубы и фиксируют их в костной структуре челюсти. Он может воспаляться из-за различных заболеваний или травм, что приводит к серьезным проблемам с зубами и деснами.