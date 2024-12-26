Российские врачи создали технологию для лечения поврежденного пародонта

Опубликовано 26 декабря 2024, 20:421 мин.
Российские врачи создали технологию для лечения поврежденного пародонтаНовая методика позволяет восстанавливать ткани с помощью 3D-биопринтера
В России разработана новая технологию для лечения поврежденного пародонта, используя метод 3D-биопечати. Специалисты нашли способ «распечатать» эквивалент разрушенной части ротовой полости из собственных клеток пациента с добавлением биосовместимых материалов. Это позволяет создать уникальную биоконструкцию, которая легко приживается в организме.
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Как пояснила врач-стоматолог, доцент кафедры хирургической стоматологии Сеченовского университет Светлана Репина, эта технология значительно превосходит традиционные трансплантаты. Используя клетки пациента, специалисты создают живую ткань, родственную организму, что минимизирует риск отторжения. Метод подходит для восстановления пародонта, поврежденного заболеваниями, а также для закрытия дефектов после травм и операций.
Пародонт — это ткани, которые окружают зубы и фиксируют их в костной структуре челюсти. Он может воспаляться из-за различных заболеваний или травм, что приводит к серьезным проблемам с зубами и деснами.