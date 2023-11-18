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19:17, 18 ноября 2023
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Российские врачи успешно закрыли дефекты черепа с помощью 3D-моделирования

Была создана модель для изготовления титановой пластины

В Минздраве Кировской области сообщили, что нейрохирургии областной клинической больницы достигли нового успеха в лечении пациента, применив технологию 3D-моделирования для решения сложных дефектов черепа. Этот инновационный метод впервые был использован в их практике, пишет РИА Новости.

Российские врачи успешно закрыли дефекты черепа с помощью 3D-моделирования

© Ferra.ru

В августе 2022 года в нейрохирургию медучреждения доставили 29-летнего мужчину. За две недели до госпитализации на фоне хронического гайморита у него возник отек в области левого глаза. В больнице по месту жительства ему сделали санирующую операцию (очищение) на гайморовой пазухе, но состояние мужчины ухудшалось, появилась слабость в конечностях, пропала речь. В областной больнице у пациента обнаружили признаки гнойного воспаления твердой мозговой оболочки.

Были проведены успешные операции, но из-за них появились дефекты в черепе. После реабилитации мужчина обратился в Кировскую областную больницу в отделение нейрохирургии для исправления дефектов.

Нейрохирурги решили применить 3D-моделирование черепа. С помощью компьютерной томографии создали модель, которая послужила основой для изготовления титановых пластин, идеально подходящих под анатомические особенности пациента. Этот подход позволил успешно исправить дефекты, обеспечив максимально точное восстановление.

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