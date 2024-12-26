Российские врачи вернули пожилому пациенту возможность ходить

Мужчина, житель Марий Эл, страдал от остеоартроза тазобедренного сустава и долгие месяцы не мог двигаться без боли. Однако в связи с множеством хронических заболеваний операция в его родном регионе была невозможна из-за высоких рисков.

С помощью телемедицины специалисты РГНКЦ оценили состояние пациента и пригласили его на лечение в Москву. Врачи подготовили мужчину к операции, проведя комплексную терапию и обследования. После двух недель подготовки было принято решение провести эндопротезирование тазобедренного сустава, несмотря на риски, связанные с его заболеваниями, включая инфаркт миокарда, рак легкого, гипертонию и другие патологии.

Операция прошла успешно, однако в первые дни после вмешательства состояние пациента ухудшилось из-за стресса и потери крови. Тем не менее, врачи оперативно стабилизировали его состояние, и уже вскоре он начал самостоятельно передвигаться. В настоящее время пациент восстанавливается, и врачи планируют продолжить наблюдение с помощью телемедицинских технологий.

Василий Иванович, который ранее работал директором завода, выразил благодарность врачам и с оптимизмом смотрит в будущее.