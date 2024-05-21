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В России
Опубликовано 21 мая 2024, 16:55
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Российские врачи восстановили челюсть индивидуальным протезом пациенту

Перенесшиму рак слюнной железы
В Самарском областном онкологическом диспансере успешно провели операцию по реконструкции нижней челюсти индивидуальным эндопротезом, разработанным в Самарском медуниверситете. Пациент, перенесший рак слюнной железы, получил протез, который полностью повторяет контуры его челюсти и восстанавливает жевательную функцию.
Российские врачи восстановили челюсть индивидуальным протезом пациенту
© insung yoon

После операции у пациента возникли серьезные деформации, затрудняющие прием пищи. Стандартные пластины не могли решить проблему, поэтому врачи применили уникальную индивидуальную конструкцию.

Эндопротез был разработан с учетом анатомических особенностей пациента и предусматривает возможность восстановления зубного ряда. Эта операция, проведенная впервые на базе Самарского онкодиспансера, стала значительным шагом в улучшении качества жизни пациентов с подобными проблемами.

По словам челюстно-лицевого хирурга Артура Керосирова, стандартные методы не могли решить проблему деформированной челюсти, поэтому было принято решение применить индивидуальный эндопротез.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
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#здоровье
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#разработка