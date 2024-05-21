Российские врачи восстановили челюсть индивидуальным протезом пациенту

Опубликовано 21 мая 2024, 16:55
1 мин.
Российские врачи восстановили челюсть индивидуальным протезом пациентуПеренесшиму рак слюнной железы
В Самарском областном онкологическом диспансере успешно провели операцию по реконструкции нижней челюсти индивидуальным эндопротезом, разработанным в Самарском медуниверситете. Пациент, перенесший рак слюнной железы, получил протез, который полностью повторяет контуры его челюсти и восстанавливает жевательную функцию.
После операции у пациента возникли серьезные деформации, затрудняющие прием пищи. Стандартные пластины не могли решить проблему, поэтому врачи применили уникальную индивидуальную конструкцию.
Эндопротез был разработан с учетом анатомических особенностей пациента и предусматривает возможность восстановления зубного ряда. Эта операция, проведенная впервые на базе Самарского онкодиспансера, стала значительным шагом в улучшении качества жизни пациентов с подобными проблемами.
По словам челюстно-лицевого хирурга Артура Керосирова, стандартные методы не могли решить проблему деформированной челюсти, поэтому было принято решение применить индивидуальный эндопротез.