Российские врачи восстановили челюсть индивидуальным протезом пациенту

После операции у пациента возникли серьезные деформации, затрудняющие прием пищи. Стандартные пластины не могли решить проблему, поэтому врачи применили уникальную индивидуальную конструкцию.

Эндопротез был разработан с учетом анатомических особенностей пациента и предусматривает возможность восстановления зубного ряда. Эта операция, проведенная впервые на базе Самарского онкодиспансера, стала значительным шагом в улучшении качества жизни пациентов с подобными проблемами.

По словам челюстно-лицевого хирурга Артура Керосирова, стандартные методы не могли решить проблему деформированной челюсти, поэтому было принято решение применить индивидуальный эндопротез.