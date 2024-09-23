Российские врачи запатентовали метод диагностики детского инсульта

Ранее «пузырьковый тест» использовался только для взрослых, так как требовал специфических дыхательных движений. Однако специалисты отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии адаптировали технику для малышей. Теперь исследование может проводиться с использованием специального тестового раствора, который вводится в организм, что позволяет искусственно повышать давление в сердце. С помощью ультразвука врачи отслеживают попадание микропузырьков в сердце, отметил мэр столицы.

Данный метод диагностики предоставляет возможность своевременно выявлять и предотвращать серьезные заболевания, которые могут возникнуть в будущем.