Российские врачи запатентовали метод диагностики детского инсульта

Опубликовано 23 сентября 2024, 13:331 мин.
Российские врачи запатентовали метод диагностики детского инсультаНовый «пузырьковый тест» помогает выявлять проблемы с сердцем у детей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что врачи Морозовской больницы разработали и запатентовали метод диагностики детского инсульта, основанный на «пузырьковом тесте». Этот метод, представляющий собой разновидность эхокардиографии, позволяет эффективно обнаруживать отверстия между камерами сердца у детей.
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Ранее «пузырьковый тест» использовался только для взрослых, так как требовал специфических дыхательных движений. Однако специалисты отделения экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии адаптировали технику для малышей. Теперь исследование может проводиться с использованием специального тестового раствора, который вводится в организм, что позволяет искусственно повышать давление в сердце. С помощью ультразвука врачи отслеживают попадание микропузырьков в сердце, отметил мэр столицы.
Данный метод диагностики предоставляет возможность своевременно выявлять и предотвращать серьезные заболевания, которые могут возникнуть в будущем.