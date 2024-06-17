Российские вузы объединятся для подготовки кадров для научного комплекса СКИФ

По информации пресс-службы Новосибирского государственного технического университета, в проекте участвуют более 30 вузов и образовательных учреждений из различных регионов России.

Ассоциация будет способствовать решению важных задач, таких как обеспечение комплекса квалифицированными кадрами и развитие пользовательского сообщества. Особое внимание уделено подготовке инженеров и научных сотрудников для эксплуатационной службы, а также проведению научных исследований в различных областях.

Соглашение о создании ассоциации планируется подписать на XI Международном форуме технологического развития «Технопром-2024», который пройдет в Новосибирске. Цель комплекса СКИФ — проведение передовых исследований с использованием интенсивных пучков рентгеновского излучения в химии, физике, биологии и других областях науки.