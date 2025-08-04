Российские вузы поддержали использование ИИ при написании дипломов

Программа стартовала в 2024 году в НИУ ВШЭ, а позже к ней присоединились ИТМО, КФУ, УрФУ, ТюмГУ, СибГМУ и другие вузы. Всего участие приняли свыше 500 студентов разных направлений. Они использовали ИИ как инструмент при создании дипломов — в основном для структурирования текста и подготовки литературных обзоров.

Для работы студентам бесплатно предоставили доступ к языковым моделям YandexGPT 5 через Yandex Cloud. На защите дипломов учащиеся объясняли, какие задачи они решали с помощью нейросетей и как планируют использовать их в дальнейшем. Комиссии, в свою очередь, оценивали способность студентов к осознанному и критическому взаимодействию с ИИ.

Представители вузов подчеркнули, что такие технологии не заменяют мышление, а дополняют его. По их мнению, студенты смогли снизить временные затраты на рутинную часть работы и сосредоточиться на более творческих задачах.

Некоторые вузы отметили, что опыт взаимодействия с ИИ полезен не только студентам, но и преподавателям, поскольку искусственный интеллект — уже часть профессиональной среды. В «Яндекс Образовании» заявили, что намерены продолжать развивать сотрудничество и помогать вузам искать наиболее эффективные способы внедрения современных технологий.