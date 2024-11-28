Российские выпускники создали технологию улучшения видео с помощью ИИ

Опубликовано 28 ноября 2024, 17:271 мин.
Российские выпускники создали технологию улучшения видео с помощью ИИРазработка ускоряет обработку
Выпускники Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали новую технологию, которая позволяет значительно повысить качество видео и ускорить его обработку с помощью нейросетей. Как сообщили в пресс-службе вуза, система работает на удаленных серверах и обеспечивает высокую производительность вне зависимости от мощности пользовательских устройств.
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Разработка основана на генеративных состязательных нейросетях, которые автоматически повышают разрешение видео, удаляют шумы и исправляют артефакты. По словам одного из разработчиков, Михаила Соломина, российский рынок до сих пор не предлагал аналогов этому решению. Существующие зарубежные инструменты, такие как Issueo или TensorPix, недоступны из-за санкций.
Прототип платформы уже функционирует через веб-интерфейс Gradio, что делает технологию доступной для тестирования и демонстраций. Для обработки одной минуты видео с разрешением 480p до FullHD требуется всего 40 секунд, тогда как ручная обработка может занимать более часа.