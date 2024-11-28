Российские выпускники создали технологию улучшения видео с помощью ИИ

Разработка основана на генеративных состязательных нейросетях, которые автоматически повышают разрешение видео, удаляют шумы и исправляют артефакты. По словам одного из разработчиков, Михаила Соломина, российский рынок до сих пор не предлагал аналогов этому решению. Существующие зарубежные инструменты, такие как Issueo или TensorPix, недоступны из-за санкций.

Прототип платформы уже функционирует через веб-интерфейс Gradio, что делает технологию доступной для тестирования и демонстраций. Для обработки одной минуты видео с разрешением 480p до FullHD требуется всего 40 секунд, тогда как ручная обработка может занимать более часа.