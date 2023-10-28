Российский аэродром в Антарктиде готов принять самолеты

Сегодня, 27 октября 2023 года, состоялся первый в сезоне 2023-2024 годов межконтинентальный рейс самолета ИЛ-76 по маршруту Кейптаун - Новолазаревская. Специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института подтвердили готовность снежно-ледовой взлетно-посадочной площадки аэродрома на антарктической станции Новолазаревская к приему международных воздушных судов по программе "Дромлан.