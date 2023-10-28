Российский аэродром в Антарктиде готов принять самолеты

Российский аэродром в Антарктиде готов принять самолеты27 октября был совершен первый рейс
В пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института, организующего Российскую антарктическую экспедицию рассказали журналистам, что Антарктида готова к новому сезону межконтинентальных перелетов. Аэродром на российской антарктической станции Новолазаревская открыт для приема самолетов различного класса в рамках международной программы "Дромлан", пишет ТАСС.
© Ferra
Первый рейс сезона состоялся 27 октября, когда самолет Ил-76 доставил пассажиров из Кейптауна (ЮАР).
Сегодня, 27 октября 2023 года, состоялся первый в сезоне 2023-2024 годов межконтинентальный рейс самолета ИЛ-76 по маршруту Кейптаун - Новолазаревская. Специалисты Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института подтвердили готовность снежно-ледовой взлетно-посадочной площадки аэродрома на антарктической станции Новолазаревская к приему международных воздушных судов по программе "Дромлан.
В Международной корпоративной авиационной программе "Дромлан" участвуют 11 стран, включая Россию, Бельгию, Финляндию, Германию, Индию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Южную Африку, Швецию и Великобританию,
Подготовку и обслуживание взлетно-посадочной полосы обеспечивает Российская антарктическая экспедиция.