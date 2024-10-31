Российский алгоритм улучшит безопасность судов и нефтеплатформ в Арктике

Ведущий научный сотрудник МФТИ Алена Фаворская отметила, что понимание нагрузки, создаваемой ледяными образованиями, критично для предотвращения аварий. Торосы и стамухи — крупные нагромождения льда — могут представлять угрозу для инженерных конструкций и морских платформ. Поэтому ученые начали активно изучать, как устроены эти ледяные структуры, а также разработали алгоритм, который помогает учитывать их особенности, такие как пористость, температура и соленость воды.

Используя разработанный метод, ученые смогли смоделировать прохождение ультразвуковых волн через слои льда, что позволяет восстановить форму и структуру скрытых под водой частей торосов и айсбергов. Эти расчеты позволяют точнее оценивать риски, которые ледовые структуры могут представлять для судов и нефтяных платформ.