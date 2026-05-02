Российский алгоритм вдвое повысил точность айтрекеров

При ношении очков точность определения зрачка выросла на 64%. При ярком освещении улучшение составило 27%. Погрешность определения точки взгляда на экране высокого разрешения сократилась до 16 пикселей. Это почти вдвое точнее прежних показателей, отметили в пресс-службе вуза.

Разработку можно применять в медицине, киберспорте и при работе с компьютером. Например, неврологи смогут оценивать пациентов с болезнью Паркинсона по движению глаз. А педагоги увидят, на каких словах задерживается взгляд ребенка при чтении. Авторы считают, что подход сделает айтрекеры доступнее для массового использования.