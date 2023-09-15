Российский аналог Chat GPT от Сбера официально появился в Telegram

23:44, 15 сентября 2023
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Российский аналог Chat GPT от Сбера официально появился в TelegramЧтобы воспользоваться ботом не нужно использовать Сбер ID
Сбер объявил о том, что теперь в Telegram официально появился бот российского аналога ChatGPT – GigaChat.
Для того, чтобы воспользоваться ботом не нужно использовать Сбер ID, достаточно начать диалог.
Нейросетевая модель GigaChat может придумать оригинальный текст, простыми словами объяснить сложные понятия, сделать краткий пересказ текста и создавать картинки. Никто не мешает вам и просто с ним пообщаться.
Ранее GigaChat был доступен лишь по отдельным приглашениям, а пользоваться им можно было лишь с сайта чат-бота. Теперь же он, как и модель генерации изображений Kandinsky (который, кстати, тоже встроен в GigaChat), имеет своего бота в Telegram.
Пообщаться с ним можно по этой ссылке, либо в источнике.
Источник: Giga Chat
Автор:Ингела ВоробьеваТеги:
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