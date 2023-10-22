Российский «антишпионский» смартфон оказался в реестре Минпромторга

CNews уточняют, что смартфон "Р-фон" представлен в реестре под моделью "Рутек" RT001 и набрал 112 баллов. Для сравнения, другой смартфон в реестре, F+ tech R570E, набрал 132 балла. Реестр Минпромторга служит ориентиром для государственных учреждений и частично для компаний с государственным участием при проведении закупок.

"Р-фон" разработан НТЦ ИТ РОСА, которую основал бывший министр связи России Леонид Рейман. Компания "Рутек" и "Р-фон" находятся под влиянием Реймана. Смартфон был анонсирован как "антишпионский," но вскоре после включения в реестр Минпромторга стали появляться сообщения о найденных его китайских клонов, пишет CNews.

CNews задал вопросы представителям Минпромторга о причинах начисления баллов. Эксперты указывают, что устройству "Р-фон" понадобятся дополнительные баллы, чтобы остаться в реестре в следующем году, так как в 2024 году потребуется 140 баллов для сохранения статуса.