Российский астроном открыл новую комету C/2024 V1 (Borisov) в Крыму

В момент открытия Борисов сначала принял объект за астероид, но последующие наблюдения показали характерные для кометы признаки — диффузность и небольшой хвост, видимый в несколько угловых секунд. Информация об открытии была отправлена в Центр малых планет, который позднее подтвердил его статус как кометы.

Комета C/2024 V1 (Borisov) была замечена в созвездии Большая Медведица с яркостью в 21 звёздную величину. Размеры кометы составляют несколько сотен метров. На данный момент известно, что она имеет вытянутую эллиптическую орбиту с периодом обращения около 3,7 тысячи лет. Самое близкое к Солнцу расстояние, которое она пройдёт, составит примерно 2,3 астрономических единиц и ожидается 4 апреля 2025 года.