Российский атомный «энергокомплекс будущего» введут в эксплуатацию в этом году

Этот опытно-демонстрационный энергокомплекс должен стать первым в мире полным комплексом объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерного топливного цикла пристанционного завода.

Планируется, что модуль фабрикации/рефабрикации топлива станет первым объектом опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который будет введен в эксплуатацию. Для производства ядерного топлива на комплексе будут задействованы четыре технологических линии, включая линию карботермического синтеза и линию изготовления таблеток топлива.

Производство такого топлива требует максимальной автоматизации, чтобы избежать высокой дозовой нагрузки на персонал. В настоящее время на производственных линиях ведется пуско-наладка смонтированного оборудования.