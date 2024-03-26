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В России
Опубликовано 26 марта 2024, 18:00
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Российский атомный «энергокомплекс будущего» введут в эксплуатацию в этом году

В Северске
В Северске, Томская область, планируется завершить все работы по вводу в эксплуатацию первого объекта атомного «энергокомплекса будущего» в текущем году. Топливная компания госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ сообщила о завершении тестового запуска линии карботермического синтеза модуля для производства инновационного ядерного топлива.

Этот опытно-демонстрационный энергокомплекс должен стать первым в мире полным комплексом объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла. Комплекс будет состоять из энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерного топливного цикла пристанционного завода.

Планируется, что модуль фабрикации/рефабрикации топлива станет первым объектом опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который будет введен в эксплуатацию. Для производства ядерного топлива на комплексе будут задействованы четыре технологических линии, включая линию карботермического синтеза и линию изготовления таблеток топлива.

Производство такого топлива требует максимальной автоматизации, чтобы избежать высокой дозовой нагрузки на персонал. В настоящее время на производственных линиях ведется пуско-наладка смонтированного оборудования.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#Атомы
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#Энергия