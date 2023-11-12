Российский автопроизводитель будет сам производить подушки безопасности

Компания планирует осуществить проект совместно с китайским партнером, в основе которого будут лежать технологии последнего. Также рассматривается вариант создания совместного предприятия. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются примерно в 1,5 миллиарда рублей, средства на это компания собирается привлечь через займ от Фонда развития промышленности.

Ожидается, что новый проект приобретет популярность среди потребителей, учитывая ограничения в снабжении со стороны конкурентов, таких как группы ГАЗ и "Москвич".