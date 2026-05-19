Российский беспилотный вертолёт В-700 подготовят к сертификации в 2027–2028 годахЛётные испытания начнутся в начале 2027 года

Сообщается, что вертолёт предназначен для доставки грузов, медикаментов и оборудования в труднодоступные районы, а также для поисково-спасательных операций и тушения лесных пожаров. Авиарегистр уже подтвердил соответствие конструкции нормам лётной годности.

В-700 будет оснащён российским турбовальным двигателем ВК-650В, который сертифицирован для вертолётов массой до 4 тонн. Прототип соберут до конца 2026 года, а в начале 2027-го стартуют лётные испытания. Разработчики планируют использовать машину там, где нет дорог и взлётно-посадочных полос: в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

В компании подчёркивают, что вертолёт будет полностью российским: от компонентов до производства. Это снизит зависимость от импорта и позволит наладить серийный выпуск тяжёлых беспилотников на отечественной базе. В-700 рассматривают как платформу для создания целого класса подобных машин. Машина заинтересует МЧС, «Авиалесоохрану» и коммерческих перевозчиков.