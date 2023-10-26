Российский цифровой профиль пациента будет защищен на всех уровнях

Российский цифровой профиль пациента будет защищен на всех уровняхОн будет содержать лишь критически важные данные
Заместитель министра здравоохранения России, Павел Пугачев во время форума региональной информатизации "Проф-IT" рассказал, что цифровой медицинский профиль пациентов будет надежно защищен на всех уровнях и не окажется в открытом доступе, пишет ТАСС.
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Ранее, министр здравоохранения, Михаил Мурашко сообщил, что до 2024 года появятся цифровые медицинские профили для всех застрахованных по ОМС россиян. Это вызвало опасения в обществе относительно безопасности персональных данных.
Пугачев подчеркнул, что сфера здравоохранения включена в объекты критической информационной инфраструктуры.
У нас сфера здравоохранения отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры. Причем вне зависимости от того, это федеральные сервисы или региональные, она должна защищаться должным образом на всех уровнях с разграничением доступа.
Он также пояснил, что цифровой медицинский профиль будет содержать лишь критически важные данные, необходимые для определения риска и контроля качества лечения пациентов, а не всю историю болезни.