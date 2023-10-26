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17:43, 26 октября 2023
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Российский цифровой профиль пациента будет защищен на всех уровнях

Он будет содержать лишь критически важные данные

Заместитель министра здравоохранения России, Павел Пугачев во время форума региональной информатизации "Проф-IT" рассказал, что цифровой медицинский профиль пациентов будет надежно защищен на всех уровнях и не окажется в открытом доступе, пишет ТАСС.

Российский цифровой профиль пациента будет защищен на всех уровнях

© Ferra

Ранее, министр здравоохранения, Михаил Мурашко сообщил, что до 2024 года появятся цифровые медицинские профили для всех застрахованных по ОМС россиян. Это вызвало опасения в обществе относительно безопасности персональных данных.

Пугачев подчеркнул, что сфера здравоохранения включена в объекты критической информационной инфраструктуры.

У нас сфера здравоохранения отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры. Причем вне зависимости от того, это федеральные сервисы или региональные, она должна защищаться должным образом на всех уровнях с разграничением доступа.

Павел Сергеевич Пугачев
Заместитель министра здравоохранения России

Он также пояснил, что цифровой медицинский профиль будет содержать лишь критически важные данные, необходимые для определения риска и контроля качества лечения пациентов, а не всю историю болезни.

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