Российский двигатель ПД-8 для наработал более 6100 часов на испытаниях

Опубликовано 18 апреля 2026, 13:07
Российский двигатель ПД-8 для наработал более 6100 часов на испытанияхСиловая установка прошла проверки в Архангельске и Индии
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха отчиталась об успешных испытаниях новейшего авиационного двигателя ПД-8. За время стендовых и летных проверок суммарная наработка опытных образцов превысила 6100 часов.
В 2026 году самолет «Суперджет» с силовыми установками ПД-8 совершил дальние перелеты в Архангельск и Индию. Всего в рамках доводочных и сертификационных работ три опытных борта выполнили более 140 полетов.
Наработка напрямую связана с оценкой надежности и соответствия техническим требованиям. По словам разработчиков, темп испытаний значительно опережает показатели ранее сертифицированных двигателей. Это позволило вовремя внедрить конструктивные решения для повышения безотказности.
ПД-8 создан на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Двухконтурный турбовентиляторный двигатель предназначен для ближнемагистрального «Суперджета» и самолета-амфибии Бе-200.