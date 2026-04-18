Российский двигатель ПД-8 для наработал более 6100 часов на испытаниях

В 2026 году самолет «Суперджет» с силовыми установками ПД-8 совершил дальние перелеты в Архангельск и Индию. Всего в рамках доводочных и сертификационных работ три опытных борта выполнили более 140 полетов.

Наработка напрямую связана с оценкой надежности и соответствия техническим требованиям. По словам разработчиков, темп испытаний значительно опережает показатели ранее сертифицированных двигателей. Это позволило вовремя внедрить конструктивные решения для повышения безотказности.

ПД-8 создан на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Двухконтурный турбовентиляторный двигатель предназначен для ближнемагистрального «Суперджета» и самолета-амфибии Бе-200.