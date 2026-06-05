Российский двигатель ПД-8 для SJ-100 официально признали годным к полётам

Испытания двигателя в составе самолётов начались в 2025 году. Силовые установки наработали более 6500 часов. ПД-8 проверяли в условиях обледенения, на заброс птиц, воды, обрыв лопатки и попадание в град. Сертификат вручён на ПМЭФ.

Получение сертификата типа — ключевой этап перед серийным выпуском. Теперь SJ-100 может получить сертификат типа самолёта, который ожидается в ближайшее время.

Напомним, ПД-8 полностью отечественный агрегат — от материалов до сборки. Двигатель разработан и производится на рыбинском «ОДК-Сатурн» (входит в Ростех) за рекордные сроки: вместо обычных 12 лет — около 6 лет. Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что это приближает сертификацию и начало эксплуатации самого лайнера.