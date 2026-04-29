Российский двигатель ПД-8 прошел испытания ударом града

Специалисты имитировали разные высоты, скорости и режимы полета. Для теста изготовили более трех тонн ледяных горошин диаметром 16 мм. За 30 секунд двигатель получил около 220 кг града из специальной пушки с четырьмя стволами. Скорость льда достигала 240 метров в секунду.

Силовая установка не потеряла устойчивости и продолжила штатную работу. Подтверждена механическая прочность лопаток и других деталей. Ранее ПД-8 прошел испытания на обледенение, заброс птиц и воды, обрыв лопатки вентилятора, а также 150-часовые тесты. Двигатель подтвердил характеристики при боковом ветре и реверсе.