Российский экологи выяснили, почему креветки во Вьетнами не «изменяют» своим партнёрам

В центре внимания исследователей было брачное поведение этих креветок, обитающих в мантийных полостях моллюсков. Исследователи обнаружили, что брачное поведение этих креветок различается на двух островах. На острове Тре пары креветок демонстрировали как социальную, так и половую моногамию, причем размер их тела тесно коррелировал с размером моллюсков-хозяев, что влияло на спаривание. На острове Мун, напротив, не наблюдалось никакой связи между размерами моллюсков и креветок, а пары демонстрировали социальную, но не половую моногамию.

Исследователи объясняют эти различия экологическими условиями: на острове Тре наблюдается значительное загрязнение воды из-за близости к крупному городу, в то время как на острове Мун вода чище. Они считают, что экологические факторы, такие как загрязнение окружающей среды, могут влиять на систему спаривания у морских видов.

Ученые планируют продолжить изучение влияния загрязнения на брачные системы других морских видов, проводя эксперименты как в лабораторных, так и в естественных условиях.