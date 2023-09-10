Российский экологи выяснили, почему креветки во Вьетнами не «изменяют» своим партнёрам

Российский экологи выяснили, почему креветки во Вьетнами не «изменяют» своим партнёрамСовместно с коллегами из США
Чтобы избежать хищников, многие морские организмы предпочитают жить внутри других организмов, что может влиять на их социальное поведение. Например, мелкие беспозвоночные могут образовывать моногамные пары для экономии места в теле хозяина. Так, исследователи из ИПЭЭ РАН и их коллеги из США изучали социальное поведение креветок (C. placunae) на двух островах в заливе Нячанг (Вьетнам).
В центре внимания исследователей было брачное поведение этих креветок, обитающих в мантийных полостях моллюсков. Исследователи обнаружили, что брачное поведение этих креветок различается на двух островах. На острове Тре пары креветок демонстрировали как социальную, так и половую моногамию, причем размер их тела тесно коррелировал с размером моллюсков-хозяев, что влияло на спаривание. На острове Мун, напротив, не наблюдалось никакой связи между размерами моллюсков и креветок, а пары демонстрировали социальную, но не половую моногамию.
Исследователи объясняют эти различия экологическими условиями: на острове Тре наблюдается значительное загрязнение воды из-за близости к крупному городу, в то время как на острове Мун вода чище. Они считают, что экологические факторы, такие как загрязнение окружающей среды, могут влиять на систему спаривания у морских видов.
Ученые планируют продолжить изучение влияния загрязнения на брачные системы других морских видов, проводя эксперименты как в лабораторных, так и в естественных условиях.