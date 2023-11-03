Российский эксперт назвал «бестелесное» создание сценариев фильмов

Российский эксперт назвал «бестелесное» создание сценариев фильмовОно еще и эффективнее
Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью процесса создания текстов в сфере творческих профессий. Согласно эксперту Национальной технологической инициативы (НТИ) Александру Сиволобову, теперь представители этих профессий всё чаще делегируют основную работу по созданию текстов ИИ, а сами фокусируются на доработке мелких деталей, пишет РИА Новости.
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По словам Сиволобова, в сфере создания сценариев для фильмов, например, главный сценарист заказывает у ИИ, такого как ChatGPT, тексты, содержащие множество вариантов сценариев. Затем второстепенные сценаристы берут на себя роль "редакторов" и дорабатывают материалы. Это приводит к тому, что с использованием ИИ создание сценариев становится более эффективным и быстрым процессом.
Сиволобов отметил, что это изменение в профессиональной сфере сценаристов и подобных им специалистов обусловлено тем, что ИИ, такой как ChatGPT, способен генерировать тексты с различными вариациями идей за короткое время.