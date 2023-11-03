Российский эксперт назвал «бестелесное» создание сценариев фильмов

По словам Сиволобова, в сфере создания сценариев для фильмов, например, главный сценарист заказывает у ИИ, такого как ChatGPT, тексты, содержащие множество вариантов сценариев. Затем второстепенные сценаристы берут на себя роль "редакторов" и дорабатывают материалы. Это приводит к тому, что с использованием ИИ создание сценариев становится более эффективным и быстрым процессом.

Сиволобов отметил, что это изменение в профессиональной сфере сценаристов и подобных им специалистов обусловлено тем, что ИИ, такой как ChatGPT, способен генерировать тексты с различными вариациями идей за короткое время.