Российский эксперт назвал способы защиты от рака кожи

Российский эксперт назвал способы защиты от рака кожиПри долгой прогулке стоит заранее нанести солнце защитный крем
Россиянам регулярно нужно пользоваться летом солнцезащитным кремом для профилактики меланомы, заявил эксперт Николай Потекаев. Ежегодный визит к дерматологу также не помешает, отметил он.
Для профилактики меланомы — рака кожи — северянам необходимо регулярно пользоваться солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. Кроме того, эксперт рекомендует посещать врача-дерматолога как минимум раз в год.
Если человек собирается на долгую прогулку при солнечной погоде, ему необходимо нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться.
Рак кожи очень важно выявить на ранних стадиях, потому что он очень быстро дает метастазы — вторичные очаги. Меланому часто связывают с невусами — родинками. Однако далеко не всегда их наличие говорит об опасности, предупреждает дерматолог. Отличить обычную родинку от меланомы может только специалист с помощью дерматоскопа, подчеркивает он. Иногда определить, есть ли у человека рак кожи, можно лишь удалив и изучив подозрительный элемент.
Влияет на риск развития меланомы и генетическая предрасположенность. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание, отмечает врач. Существует шесть фототипов кожи — от бледных до характерных для коренных жителей Африки южнее Сахары, Австралии и Океании. В последнем случае кожа чрезвычайно насыщена меланином и солцезащитные кремы почти не требуются. В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше, отметил Потекаев.