Российский эксперт назвал способы защиты от рака кожи

Для профилактики меланомы — рака кожи — северянам необходимо регулярно пользоваться солнцезащитным кремом не только в жарких странах, но и в высоких широтах в теплое время года, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев. Кроме того, эксперт рекомендует посещать врача-дерматолога как минимум раз в год.

Если человек собирается на долгую прогулку при солнечной погоде, ему необходимо нанести защитные средства на кожу за 20 минут до выхода на улицу — крем должен впитаться.

Рак кожи очень важно выявить на ранних стадиях, потому что он очень быстро дает метастазы — вторичные очаги. Меланому часто связывают с невусами — родинками. Однако далеко не всегда их наличие говорит об опасности, предупреждает дерматолог. Отличить обычную родинку от меланомы может только специалист с помощью дерматоскопа, подчеркивает он. Иногда определить, есть ли у человека рак кожи, можно лишь удалив и изучив подозрительный элемент.

Влияет на риск развития меланомы и генетическая предрасположенность. В группе риска — те, чьи близкие родственники перенесли заболевание, отмечает врач. Существует шесть фототипов кожи — от бледных до характерных для коренных жителей Африки южнее Сахары, Австралии и Океании. В последнем случае кожа чрезвычайно насыщена меланином и солцезащитные кремы почти не требуются. В России чаще всего встречаются второй (в средней полосе) и третий (на юге) типы кожи. Первый тоже есть, но его меньше, отметил Потекаев.